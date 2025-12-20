Imóvel foi interditado na Rua Tenente Márcio Pinto - Divulgação / Subprefeitura da Zona Sul

Publicado 20/12/2025 14:49 | Atualizado 20/12/2025 17:10

Rio – Um imóvel foi interditado na Rua Tenente Márcio Pinto, na Gávea, Zona Sul. De acordo com publicação da Subprefeitura da Zona Sul do Rio desta sexta-feira (19), o dono da propriedade realizava festas e eventos comerciais sem alvará.

A postagem ainda afirma que o barulho causava "impacto direto na qualidade de vida da vizinhança", com perturbação do sossego.

Fotos publicados pela pasta mostram agentes da prefeitura interditando o local. A reportagem de O DIA tenta contato com as autoridades para mais detalhes do caso.