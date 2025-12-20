Imóvel foi interditado na Rua Tenente Márcio PintoDivulgação / Subprefeitura da Zona Sul
Imóvel que realizava eventos irregulares é interditado na Gávea
Segundo Subprefeitura da Zona Sul, o barulho das festas causava 'impacto direto na qualidade de vida da vizinhança'
Vídeo: motoristas e passageiros jogam 'pelada' na Ponte Rio-Niterói durante interdição
Fluxo de veículos na via ficou parado por cerca de uma hora neste sábado (20) devido a um acesso indevido
'Partiu fazendo o que amava', diz pai de jovem promessa do turfe brasileiro
Joaquim Pavoski Dapper, de 16 anos, teve morte cerebral após sofrer uma queda durante um páreo no Hipódromo da Gávea
Vídeo: homem quebra vidraça de delegacia na Baixada com pedra e acaba preso
Polícia Civil destacou que vandalismo não teve como motivação um ataque direcionado à distrital ou à corporação
Voz das Comunidades homenageia Preta Gil e distribui duas mil cestas em ação de Natal
Famílias dos complexos do Alemão, da Penha e Morro do Vidigal em situação de vulnerabilidade social receberam os alimentos
Imóvel que realizava eventos irregulares é interditado na Gávea
Segundo Subprefeitura da Zona Sul, o barulho das festas causava 'impacto direto na qualidade de vida da vizinhança'
Para evitar dor de cabeça: confira dicas para compras e trocas de Natal
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também orienta sobre como não ter problemas com aquisições pela internet
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.