Ação ’Por um Natal Melhor’, promovido pela ONG Voz das Comunidades, completa 20 anos - Marcos Vdzn/ Voz das Comunidades

Publicado 20/12/2025 14:57

Rio - Os complexos do Alemão e da Penha, além do Morro do Vidigal, receberam, neste sábado (20), a ação social 'Por um Natal Melhor', promovida pela ONG Voz das Comunidades. No total, 150 voluntários se reuniram para distribuir duas mil cestas básicas e panetones para famílias em situação de vulnerabilidade social da região.

“Quando a gente faz uma distribuição de uma cesta básica, não é só o alimento, a gente distribui esperança, uma expectativa de um futuro melhor. Por isso tantos voluntários acordam tão cedo, se mobilizam para fazer uma ação desse tamanho, com tantos alimentos, tantos panetones, tanta motivação. Para a gente, é uma alegria muito grande, não importa se está calor, frio ou chuvoso, o importante é ajudar o próximo”, afirmou Renê Silva, fundador do Voz das Comunidades, em vídeo publicado nas redes sociais.



No ano em que completa 20 anos, a ação foi dedicada à cantora Preta Gil, que morreu em julho, aos 50 anos, após lutar por dois anos contra um câncer no intestino. Para celebrar seu legado, a artista, que por 15 anos foi madrinha da instituição, recebeu uma homenagem ao ter um desenho de seu rosto, feito pela artista Rafa Mon, estampado na camisa dos voluntários.



“Ao longo desses 15 anos, ela foi a grande madrinha. Foi a pessoa que em nenhum ano deixou faltar, deixou de doar, de ajudar. É muito justo que a gente faça essa homenagem para ela, para que ela fique lembrada, eternizada, como a grande madrinha da nossa ação de Natal e dos nossos projetos sociais aqui do Alemão”, contou Renê.



Além de doações do público, a ação também conta com padrinhos e madrinhas que abraçam favelas contribuindo para a melhoria. Entre os artistas, estão: Flávia Oliveira, Luciano Huck, Eliana, Patrícia Pillar, Paolla Oliveira, Heloísa Périssé, Fábio Porchat, Ingrid Guimarães, Lázaro Ramos e mais.

