Homem foi contido por policiais da 60ª DP logo após o crimeReprodução/X

Publicado 20/12/2025 15:24

Um homem foi preso na manhã deste sábado (20), após apedrejar a vidraça da 60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o vidro blindex se estilhaça após o ataque, causando espanto em pessoas que passavam pelo local.

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/VLyjedVUpU — Jornal O Dia (@jornalodia) December 20, 2025

Pelas imagens, é possível ver que, após arremessar a pedra, o homem abre os braços, gesticula e aparenta falar com pessoas que estavam no interior da distrital.



A Polícia Civil informou que o suspeito, que não teve a identidade revelada, foi rapidamente contido pelos policiais presentes para a adoção das “providências legais cabíveis”. Ele também teria quebrado o vidro de uma viatura.



A corporação destacou ainda que o vandalismo não teve como motivação um ataque direcionado à distrital ou à instituição, já que “decorreu exclusivamente da conduta individual do autor”, que estaria, aparentemente, em surto e com indícios de transtorno mental.