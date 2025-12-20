Homem foi contido por policiais da 60ª DP logo após o crimeReprodução/X
Homem quebra vidraça de delegacia na Baixada com pedra e acaba preso.— Jornal O Dia (@jornalodia) December 20, 2025
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/VLyjedVUpU
A Polícia Civil informou que o suspeito, que não teve a identidade revelada, foi rapidamente contido pelos policiais presentes para a adoção das “providências legais cabíveis”. Ele também teria quebrado o vidro de uma viatura.
A corporação destacou ainda que o vandalismo não teve como motivação um ataque direcionado à distrital ou à instituição, já que “decorreu exclusivamente da conduta individual do autor”, que estaria, aparentemente, em surto e com indícios de transtorno mental.
