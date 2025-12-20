Tentativa de assalto na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, na tarde deste sábado (20) - Reprodução/Redes sociais

Tentativa de assalto na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, na tarde deste sábado (20)Reprodução/Redes sociais

Um suspeito morreu e um idoso ficou ferido durante uma tentativa de assalto na Rua Barão de Mesquita, nº 394, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, Luiz Maiarotti, de 71 anos, foi atingido dentro da concessionária de aluguel de veículos Localiza e encaminhado em estado grave ao Hospital Municipal Rocha Faria.

O crime ocorreu em frente ao 1º Batalhão de Polícia do Exército e a poucos metros do 6º BPM (Tijuca). Testemunhas afirmam que os militares perceberam a ação criminosa e intervieram, dando início a um confronto. Ao fim dos disparos, um dos suspeitos foi atingido e morreu no local.

Equipes do Quartel Central chegaram ao endereço por volta das 16h46, prestaram socorro ao idoso, mas encontraram o suspeito morto.

Os disparos assustaram moradores da região. Nas redes sociais, relatos apontam que diversos tiros foram ouvidos na rua. Procurada, a Polícia Militar informou que a ocorrência ficou a cargo do Exército Brasileiro.

Em nota, o Hospital Municipal Rocha Faria informou que o estado de saúde do idoso é estável.

Na manhã deste sábado, moradores do Grajaú, bairro vizinho à Tijuca, realizaram um protesto pedindo mais segurança, devido à série de assaltos registrados nos últimos meses. A manifestação teve início na Praça Verdun e seguiu pela Rua Barão de Mesquita, justamente a via que, horas depois, seria palco de mais um crime.

A reportagem de O DIA tenta contato com a Localiza.