PRF apreende 334 quilos de maconha em Itatiaia - Divulgação/PRF

Publicado 20/12/2025 17:25 | Atualizado 20/12/2025 21:24

Rio - Policiais rodoviários federais prenderam um homem de 29 anos com 334 kg de maconha na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na manhã deste sábado (20). De acordo com a ocorrência, a equipe realizava uma fiscalização na rodovia, na altura de Itatiaia, quando abordou um carro.

Ao observar o interior do veículo, os policiais notaram diversos tabletes da droga espalhados, inclusive no porta-malas. Ao todo, foram contabilizados 388 tabletes de maconha.

O motorista, natural de São Paulo, informou que iniciou a viagem na capital paulista com o carregamento e tinha como destino o município de Juiz de Fora (MG), onde receberia uma quantia em dinheiro pela entrega.

A ocorrência foi encaminhada para a 99ª DP (Itatiaia).