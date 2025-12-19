A DHBF investiga as circunstâncias do crime - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 19/12/2025 17:55

Rio – Um adolescente foi apreendido por ser suspeito de assassinar o pai, de 60 anos, a facadas em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O caso ocorreu na quinta-feira (18).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) receberam chamado para um homicídio na Rua João de Castro, em Cabuís. Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) também foi acionada, mas já encontrou a vítima sem vida.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).