O carro em que as vítimas estavam ficou com diversas marcas de tirosReprodução
Mãe e filha são atacadas a tiros dentro de carro, em Jacarepaguá
Mais de 20 disparos de fuzil atingiram o veículo. Alvo seria o motorista, que teria envolvimento com milícia
Delegado baleado em megaoperação na Penha tem perna amputada
Bernardo Leal Anne Dias sofreu uma hemorragia após projétil atingir veia femoral
Moraes se reúne com prefeito do Rio na segunda-feira
Ministro do STF também agendou reunião com o governador
Caminhoneiro é preso com cerca de 170 kg de drogas na Rodovia Presidente Dutra
Carga saiu de São Paulo e seria distribuída em comunidades da capital fluminense
Defensoria Pública pede acesso a imagens de câmeras corporais de PMs na megaoperação
Objetivo é garantir a preservação de provas
Investigação contra alvos da megaoperação descobre ordens de tortura contra moradores e rivais
Denúncia do MPRJ cita 69 acusados de pertencer ao Comando Vermelho
