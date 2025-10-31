O carro em que as vítimas estavam ficou com diversas marcas de tiros - Reprodução

Publicado 31/10/2025 06:35

Rio - Uma mulher e sua filha foram atingidas por tiros de fuzil enquanto estavam dentro de um carro roubado na Rua Álvaro Ramos, no sub-bairro Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, na noite desta quinta-feira (30). O motorista, identificado como Jhonatan Martins, que seria companheiro da vítima e pai da menina, também ficou ferido. Segundo a polícia, ele teria envolvimento com milícia.



Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que o veículo foi alvejados por mais de 20 disparos. A região onde ocorreu o ataque é disputada entre milicianos e traficantes.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) estiveram no local para uma ocorrência de tentativa de homicídio. No endereço, os agentes encontraram o carro vazio e seguiram até a UPA da Taquara, para onde mãe e filha foram levadas. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas.



Já Jhonatan precisou ser levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a direção da unidade, o estado de saúde dele é estável.



De acordo com a Polícia Civil, investigações da 32ªDP (Taquara) apontam que o veículo atingido pelos disparos era produto de roubo. Diante disso, o motorista foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Ele permanece preso sob custódia no hospital.