Delegado Bernardo Leal foi baleado durante megaoperação e precisou ter uma perna amputadaRede Social

Publicado 31/10/2025 22:29 | Atualizado 31/10/2025 22:46

O DIA confirmou a informação com uma fonte da Polícia Civil e tenta apurar a data do procedimento. Até a manhã desta sexta (31), o estado de saúde dele ainda era grave. Rio - O delegado assistente da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) Bernardo Leal Anne Dias precisou ter uma perna amputada após ser baleado na megaoperação de terça-feira (28) , que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte. A reportagem deconfirmou a informação com uma fonte da Polícia Civil e tenta apurar a data do procedimento. Até a manhã desta sexta (31), o estado de saúde dele ainda era grave.

Em entrevista coletiva também nesta sexta, na Cidade da Polícia, na Zona Norte, o delegado Felipe Curi, secretário de Polícia Civil, confirmou a amputação e adiantou a situação de outros agentes feridos: “Um delegado perdeu a perna, tem três colegas ainda em estado grave, em estado crítico”.

Leal deu entrada inicialmente no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, para depois ser transferido para o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Ele foi baleado na perna e o projétil atingiu a veia femoral, o que causou uma hemorragia.

Além dos agentes da Civil, nove policiais militares também ficaram feridos. Quatro já tiveram alta, mas cinco seguem se recuperando no Hospital Central da Polícia Militar, na Região Central. Não há informações sobre o quadro de saúde eles.

Operação mais letal da história

Dos 121 mortos na megaoperação, que mobilizou mais de 2,5 mil agentes contra o Comando Vermelho, quatro era policiais – dois militares dois civis – e 117 foram anunciados como suspeitos pela Polícia Civil.

A ação já havia se tornado a mais letal do estado e, com o número de mortos atualizado, virou a maior da história do Brasil. Segundo o balanço das forças de segurança, 58 pessoas morreram na terça.