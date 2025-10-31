Drogas apreendidas pela Polícia Federal - Dvilgação

Drogas apreendidas pela Polícia FederalDvilgação

Publicado 31/10/2025 20:20

Rio - Um caminhoneiro foi preso em flagrante, no início da tarde desta sexta-feira (31), transportando 30 kg de cocaína e 140 kg de maconha na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Piraí, na Região do Médio Paraíba.

De acordo com a Polícia Federal, as drogas saíram de São Paulo e seriam distribuídas em comunidades da capital fluminense. Com ajuda de cães de faro, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) montaram uma barreira na via e realizaram uma abordagem ao veículo suspeito. No interior do caminhão, os policiais encontraram a maconha e a cocaína.

O motorista e o material apreendido foram levados à Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Em seguida, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde deve responder por tráfico internacional de drogas.

A ação se insere no contexto dos esforços empreendidos pela Operação Redentor 2, visando a implementação das diretrizes determinadas pelo STF no âmbito da ADPF 635, com foco no combate à criminalidade do Rio de Janeiro.