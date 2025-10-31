A falsa bruxa foi presa em casa, na Barra da TijucaReprodução
'Bruxa de Jacarepaguá' é presa por enganar clientes com falsas promessas espirituais
Ela também aplicava o ‘golpe do pix agendado’, simulando pagamentos que nunca eram concluídos
Delegado baleado em megaoperação na Penha tem perna amputada
Bernardo Leal Anne Dias sofreu uma hemorragia após projétil atingir veia femoral
Moraes se reúne com prefeito do Rio na segunda-feira
Ministro do STF também agendou reunião com o governador
Caminhoneiro é preso com cerca de 170 kg de drogas na Rodovia Presidente Dutra
Carga saiu de São Paulo e seria distribuída em comunidades da capital fluminense
Defensoria Pública pede acesso a imagens de câmeras corporais de PMs na megaoperação
Objetivo é garantir a preservação de provas
Investigação contra alvos da megaoperação descobre ordens de tortura contra moradores e rivais
Denúncia do MPRJ cita 69 acusados de pertencer ao Comando Vermelho
