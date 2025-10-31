A falsa bruxa foi presa em casa, na Barra da Tijuca - Reprodução

Publicado 31/10/2025 18:36

Rio – Marcela Karina de Toledo, conhecida nas redes sociais como a 'Bruxa de Jacarepaguá', foi detida na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, por ser suspeita de aplicar diversos golpes. Vestida a caráter, ela se apresentava aos clientes como influencer, terapeuta holística e 'magista' para conquistá-los com falsas promessas espirituais. A prisão ocorreu na terça-feira (28), mas só foi divulgada nesta sexta (31) pela Polícia Civil.

De acordo com investigações da 41ª DP (Tanque), a partir de uma denúncia anônima, Chandhra Carriem, pseudônimo que Marcela usava nas redes, recebia vítimas em busca de ajuda sobrenatural, no que chamava de "consultas místicas". Para parecer mais convincente, a mulher se adornava com roupas e símbolos de bruxaria.

Marcela Toledo também é investigada pelo "golpe do pix agendado". Ela abordava comerciantes, se apresentando como influenciadora, e os convencia a fechar uma espécie de permuta, trocando produtos ou serviços por divulgação, além de uma quantia em dinheiro. Em seguida, simulava pagamentos pelo celular que, assim como as promessas espirituais, jamais se concretizavam.

Os policiais localizaram Marcela na casa dela e a encaminharam à 41ª DP, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de estelionato.