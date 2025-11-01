Carta ao leitor do DIA - 01 de novembro de 2025
Confira os destaques da edição:
Delegado baleado em megaoperação na Penha tem perna amputada
Bernardo Leal Anne Dias sofreu uma hemorragia após projétil atingir veia femoral
Moraes se reúne com prefeito do Rio na segunda-feira
Ministro do STF também agendou reunião com o governador
Caminhoneiro é preso com cerca de 170 kg de drogas na Rodovia Presidente Dutra
Carga saiu de São Paulo e seria distribuída em comunidades da capital fluminense
Defensoria Pública pede acesso a imagens de câmeras corporais de PMs na megaoperação
Objetivo é garantir a preservação de provas
Investigação contra alvos da megaoperação descobre ordens de tortura contra moradores e rivais
Denúncia do MPRJ cita 69 acusados de pertencer ao Comando Vermelho
