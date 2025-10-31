Moraes se reúne com prefeito do Rio na segunda-feiraLUIZ SILVEIRA/STF
Moraes se reúne com prefeito do Rio na segunda-feira
Ministro do STF também agendou reunião com o governador
Caminhoneiro é preso com cerca de 170 kg de drogas na Rodovia Presidente Dutra
Carga saiu de São Paulo e seria distribuída em comunidades da capital fluminense
Defensoria Pública pede acesso a imagens de câmeras corporais de PMs na megaoperação
Objetivo é garantir a preservação de provas
Investigação contra alvos da megaoperação descobre ordens de tortura contra moradores e rivais
Denúncia do MPRJ cita 69 acusados de pertencer ao Comando Vermelho
Horas antes de morrer, passageira fez reflexão sobre a vida: 'É caríssimo perder o que não tem preço'
Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, foi baleada na cabeça quando passava pela Linha Amarela
Aprovação à megaoperação no Rio vira nas redes e maioria passa a apoiar ação
Segundo a agência de dados, até quarta (29), a maioria dos internautas reprovava a ação policial. A partir daí, porém, o sentimento nas redes se inverteu
