Investigação contra alvos da megaoperação descobre ordens de tortura contra moradores e rivais
Denúncia do MPRJ cita 69 acusados de pertencer ao Comando Vermelho
Horas antes de morrer, passageira fez reflexão sobre a vida: 'É caríssimo perder o que não tem preço'
Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, foi baleada na cabeça quando passava pela Linha Amarela
Aprovação à megaoperação no Rio vira nas redes e maioria passa a apoiar ação
Segundo a agência de dados, até quarta (29), a maioria dos internautas reprovava a ação policial. A partir daí, porém, o sentimento nas redes se inverteu
'Bruxa de Jacarepaguá' é presa por enganar clientes com falsas promessas espirituais
Ela também aplicava o ‘golpe do pix agendado’, simulando pagamentos que nunca eram concluídos
OAB-RJ cria observatório para acompanhar inquéritos sobre megaoperação
Órgão afirma que grupo vai atuar de forma permanente e imparcial
Megaoperação no Rio: 55,2% aprovam a ação e 42,3% desaprovam, aponta AtlasIntel
Operação Contenção superou o número de mortes de Jacarezinho (2021) e Vila Cruzeiro (2022), tornando-se a ação mais letal já registrada na história do Estado
