Mazola, Chico Rato e Russo estão entre os mortos na megaoperaçãoReprodução

Publicado 31/10/2025 16:42

Rio - O Governo do Rio divulgou, nesta sexta-feira (31), nomes dos mortos na megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte. A ação, que terminou com 121 óbitos, incluindo quatro policiais, se tornou a ação mais letal da história do estado.

Entre os 109 mortos já identificados, 54 são de fora do Rio de Janeiro. A cúpula de segurança do Rio citou nomes de bandidos identificados como lideranças do tráfico de drogas em diferentes estados do Brasil. São eles:

Alisson Lemos Rocha - Serra (ES)

Alisson Lemos Rocha, conhecido como Russo ou Gordinho do Valão, de 27 anos, é apontado como líder do tráfico de drogas do bairro Barro Branco, no município da Serra, no Espírito Santo. O capixaba era investigado por participar de um assassinato ocorrido em abril deste ano, no município de origem de Alisson.

De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, Russo e dois comparsas perseguiram e mataram Rafael Alexandre da Cruz, de 25 anos, em uma praça movimentada no bairro Parque Residencial Mestre Álvaro. Após o crime, o bandido fugiu para o Rio de Janeiro, onde estava escondido até ser morto na megaoperação.

O delegado Pedro Henrique, adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, descreve Alisson como "extremamente perigoso" e responsável por liderar o tráfico local, ordenando ataques e controlando operações em diversos bairros da Serra.

Douglas Conceição de Souza - Manaus (AM)

Douglas Conceição de Souza, conhecido como Chico Rato, de 32 anos, é apontado como pistoleiro do Comando Vermelho em Manaus, no Amazonas. Em 2019, ele foi condenado a 40 anos de prisão pelo assassinato dos irmãos Isaías dos Santos Rabelo e Hilmes Souza Rabelo Filho.

O crime aconteceu em dezembro de 2017, no bairro Tancredo Neves. Nessa época, ele cumpria pena em regime semiaberto por porte ilegal de arma. Além disso, respondia pelo homicídio de um pessoa no mesmo bairro, cerca de quatro meses antes. Douglas teria ligação com o traficante João Pinto Carioca, o João Branco, acusado de liderar a antiga facção Família do Norte.

Danilo Ferreira do Amor Divino - Feira de Santana (BA)

Danilo Ferreira do Amor Divino, conhecido como Mazola ou Dani, de 38 anos, tem anotações por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo em Feira de Santana, na Bahia. Ele respondia por um assassinato e duas tentativas de homicídio que aconteceram em 2012. Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador Cláudio Castro afirmou que Mazola chefiava o tráfico de drogas em Feira de Santana.

Diogo Garcez Santos Silva - Feira de Santana (BA)

Diogo Garcez Santos Silva, o DG, também atuava no tráfico de drogas em Feira de Santana, na Bahia. Ele também tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição.

Fábio Francisco Santana Salles - Feira de Santana (BA)

Citado pelo secretário Felipe Curi durante a coletiva, Fábio Francisco Santana Salles tem uma anotação criminal por ameaça. O processou correu na Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Feira de Santana, na Bahia, mas prescreveu em 2020.

Francisco Myller Moreira da Cunha - Manaus (AM)

Francisco Myller Moreira da Cunha, o Gringo, de 32 anos, tem anotações por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Em abril de 2024, ele foi condenado a 34 anos e 10 meses de prisão por envolvimento no homicídio de Samuel Paz de Andrade em Manaus, no Amazonas.

O crime aconteceu em agosto de 2021, quando um grupo de criminosos invadiu a casa de Samuel, que estava dormindo, e atirou contra ele. As investigações apontaram que o rapaz mostrou interesse em deixar a organização criminosa, o que não agradou ao bando.

Gringo ainda tem uma outra condenação a 3 anos em regime semiaberto por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a cúpula de segurança do Rio, o bandido atuava no tráfico de drogas em Manaus.

Wesley Martins e Silva - Belém (PA) Wesley Martins e Silva, conhecido como PP, de 27 anos, foi apontado por Cláudio Castro como chefe do tráfico de drogas no Pará. Ele possui uma anotação criminal pelo crime e, nas redes sociais, costumava exibir grandes correntes que carregavam a bandeira do estado de origem. Fernando Henrique dos Santos - Goiânia (GO)

Marcos Vinicius da Silva Lima - Itaberaí (GO)