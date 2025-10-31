Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, morreu baleada na Linha AmarelaReprodução/Redes sociais
Bárbara estava dentro de um carro de aplicativo quando foi atingida. Ela chegou a ser socorrida pelo motorista e levada para o Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um suspeito também foi baleado e levado para a mesma unidade de saúde.
De acordo com a Polícia Militar, o tiroteio aconteceu entre criminosos rivais na altura do Complexo da Maré. Por causa da intensa troca de tiros, os dois sentidos da via expressa, na altura da Vila do Pinheiro, foram interditados e liberados por volta das 15h.
Um vídeo gravado por uma moradora mostra o momento em que o suspeito é baleado na pista. Segundo a testemunha, ele participava do confronto. Em outra gravação, é possível ver motoristas dando ré e dirigindo na contramão para escapar do fogo cruzado.
"Ouvi um estrondo, então fui mais à frente e mandei ela se abaixar. Cheguei a abrir o carro, mas logo vi que ela tinha sido atingida por um tiro. Mais à frente, vi uma viatura e me guiaram até o hospital. Foram muitos disparos, parecia que tinham jogado uma bomba no meu carro", lembrou.
O motorista também descreveu o momento em que viu a passageira ferida no banco de trás. "Quando olhei para trás, fiquei desesperado pela vida dela. Ela fazia alguns barulhos, tentando respirar. Naquele momento, eu só queria salvar a vida dela", disse.
