Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, morreu baleada na cabeça Reprodução/Redes sociais

Publicado 31/10/2025 15:50

Rio - Um confronto entre facções rivais no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, terminou com uma passageira de aplicativo morta e um suspeito ferido na Linha Amarela, por volta das 14h40 desta sexta-feira (31). Devido ao intenso tiroteio, os dois sentidos da via expressa, na altura da Vila do Pinheiro, foram fechados e liberados às 15h.

Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, e o homem, que não teve a identificação divulgada, foram socorridos e levados para Hospital Geral de Bonsucesso. A mulher deu entrada com um disparo na cabeça, passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu. O suspeito segue em procedimento cirúrgico.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 22° BPM (Maré) estiveram no local e encontraram uma mulher e um homem baleados.

Um vídeo gravado por uma moradora mostra o momento em que o homem é baleado na cabeça quando caminhava na pista. Segundo a testemunha, ele estaria participando do confronto. Em outra imagem é possível ver os motoristas dando ré e seguindo na contramão para sair do fogo cruzado. Confira:

Na ação, a PM apreendeu um fuzil, juntamente com munições e carregadores. O policiamento foi reforçado na região. A 21ª DP (Bonsucesso) investiga o caso.