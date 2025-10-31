Megaoperação no Alemão e Penha foi considerada a mais letal da história do Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 31/10/2025 19:00

Levantamento da AP Exata mostra que a percepção dos brasileiros nas redes sociais sobre a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), realizada na terça-feira (28), no Rio de Janeiro, mudou ao longo da semana. Segundo a agência de dados, até quarta-feira (29), a maioria dos internautas reprovava a ação policial. A partir daí, porém, o sentimento nas redes se inverteu, e a maioria passou a aprovar a operação.

Segundo o estudo, 58,2% dos usuários aprovam a megaoperação e 41,8% a reprovam. Os dados se referem à percepção nas redes até esta sexta-feira, 31. Na versão anterior do levantamento, divulgada dois dias antes, o cenário era o oposto: 53,2% criticavam a ação e 46,8% a apoiavam. A AP Exata analisou 220 mil menções sobre o tema no X e no Instagram entre os dias 28 e 31 de outubro.

Batizada de Operação Contenção, a ação policial nos complexos do Alemão e da Penha mobilizou cerca de 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar. A megaoperação superou o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, quando 111 detentos foram mortos pela Polícia Militar de São Paulo, ao registrar pelo menos 121 mortes, incluindo quatro policiais. Com isso, tornou-se a operação policial mais letal da história recente do País.

Além da mudança de avaliação, o levantamento aponta uma alteração no foco narrativo. Nos primeiros dias, o debate foi dominado por críticas à letalidade e ao uso desproporcional da força, impulsionadas pela esquerda. Desde quinta, porém, vozes conservadoras ganharam espaço e passaram a enquadrar a operação sob a ótica da "lei e ordem" e da "operação histórica", substituindo o tom de "chacina" pelo de "resultado".

Para Sergio Denicoli, CEO da AP Exata e colunista do Estadão, essa virada está diretamente relacionada ao avanço da direita no debate digital, que passou a concentrar 49,1% das menções, contra 30,7% da esquerda e 20,2% de perfis moderados.

"Figuras da esquerda mantiveram o foco nas denúncias de abuso policial, mas perderam alcance à medida que os balanços oficiais e a coordenação entre governadores de direita dominaram o noticiário", afirma.

Segundo ele, as publicações que apoiaram a operação e a mobilização de influenciadores conservadores mudaram o tom das redes, que passaram a ver a ação como eficiente e autoritária, o que levou à maioria de aprovação no levantamento mais recente.

A pesquisa também avaliou a quem os internautas atribuem a culpa pela crise de segurança no Rio. Segundo o levantamento, 41,2% responsabilizam o governo estadual, seguido pelo governo federal, com 27,4%, e por facções e milícias, com 24,6%. O Supremo Tribunal Federal (STF) e a Justiça aparecem com 5,8%, enquanto outros atores somam 1%.

Denicoli afirma que, embora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha recebido um grande volume de menções negativas nas redes, isso não afetou de forma significativa sua popularidade nem a avaliação do governo. "Acho que isso pode mudar dependendo do posicionamento. Se o Lula realmente assumir esse discurso de defesa de bandido, que está no imaginário de parte da população, de que a esquerda defende bandido, aí sim acredito que isso começará a ter impacto", diz.

No entanto, o CEO da AP Exata defende que o tema da segurança pública já está consolidado no debate político nacional, sendo amplamente discutido e responsável por dividir posições entre esquerda e direita. Segundo ele, o assunto deve continuar mobilizando o noticiário por mais uma semana, ainda com alguma repercussão, mas sem o mesmo destaque.