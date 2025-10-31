Felipe Curi e Victor Santos concederam coletiva na Cidade da Polícia sobre megaoperação - Érica Martin / Agência O Dia

Felipe Curi e Victor Santos concederam coletiva na Cidade da Polícia sobre megaoperação

Publicado 31/10/2025 11:48

Rio - O Governo do Rio começou a divulgar, no fim da manhã desta sexta-feira (31), os primeiros nomes dos mortos na megaoperação nos Complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte. A ação, que terminou com 121 óbitos, incluindo quatro policiais, se tornou a ação mais letal da história.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o governador Cláudio Castro (PL) informou que há líderes do tráfico de outros estados, como "Russo", liderança de Vitória, no Espírito Santo; "Chico Rato", chefe de Manaus, capital do Amazonas; "Mazola", líder do crime organizado em Feira de Santana, na Bahia; e Fernando Henrique dos Santos, líder do tráfico de Goiás.

"Tendo em vista estes resultados, a gente vê que o trabalho de investigação e inteligência foi adequada, todos perigosos e com ficha criminal. Também, pela identificação das origens desses narcoterroristas, reforço a importância da integração com os estados. Em breve, vamos entregar os relatórios completos da operação para as autoridades competentes", disse Castro.

Durante entrevista coletiva na Cidade da Polícia, na Zona Norte, o delegado Felipe Curi, secretário de Estado de Polícia Civil, tornou públicas outras identificações, como: "PP", líder do tráfico no Pará; "Gringo", também de Manaus; "DG" e "FB", da Bahia; e "Rodinha", da cidade de Itaberaí, em Goiás.

Até o momento, 109 mortos já foram identificados, sendo 43 com mandados de prisão em aberto. Deste total, 78 apresentavam relevante histórico criminal, o que representa cerca de 80%. Entre os mortos, 54 são de outros estados (15 do Pará, 11 da Bahia, nove do Amazonas, sete de Goiás, quatro do Ceará, quatro do Espírito Santo, dois da Paraíba, um do Mato Grosso e um de São Paulo).

"Temos narcoterroristas neutralizados de quatro das cinco regiões do país. Só não tivemos da região Sul", destacou Curi.

Segundo o secretário, o Comando Vermelho transformou ambos os complexos em centros de treinamentos e locais de onde partem as decisões para expansão da facção por todo o país.

"São desses complexos que partem todas as ordens, decisões e diretrizes para todos os outros estados onde o Comando Vermelho tem atuação. As investigações e todos os dados de inteligência comprovam que são nos complexos onde ocorrem treinamentos de tiro, de tática de guerrilha, de manuseio de armamento e computação. Esses marginais vem de fora do estado para serem 'formados' aqui e depois retornarem aos seus estados de origem para implementação da cultura da facção", disse o delegado.

As investigações revelaram que o fluxo de caixa da facção nessas áreas movimentava cerca de 10 toneladas de drogas por mês. O Alemão e a Penha serviam como polos de abastecimento, distribuindo drogas e armas para outras comunidades controladas pela facção. A apuração identificou ainda que cerca de 50 fuzis eram negociados mensalmente a partir dessas regiões.

De acordo com a Civil, pelo menos 24 comunidades do Rio são abastecidas por esses fluxos ilícitos. Entre elas estão a Rocinha, Zona Sul; o Complexo da Maré, Jacarezinho e o Complexo do Lins, Zona Norte; e o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Curi destacou a dificuldade enfrentada na ação. "O cenário que enfrentamos nessa operação, e que as polícias do Rio de Janeiro enfrentam diariamente, já não é mais um trabalho de policia. Policia nenhuma no mundo enfrenta o que a gente enfrenta. Esse cenário é de guerra irregular, assimétrica".

Ao todo, 117 criminosos morreram na operação. Todos os corpos já foram periciados, em esquema especial que reuniu a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio (MPRJ). Até a manhã desta quinta-feira (31), 89 foram liberados para retirada pelos familiares. As diligências seguem para identificar os restantes.

"Esse foi um trabalho muito intenso, fizemos uma força-tarefa para reunir as evidências. Estou aqui para mostrar a integração entre as forças policiais, que foi tão importante para que a operação fosse bem-sucedida", disse o secretário de Segurança Pública, delegado Victor dos Santos.

Além dos mortos, o governo divulgou que 113 pessoas foram presas (54 com anotações criminais), sendo 33 de outros estados, e 10 adolescentes apreendidos. Foram cumpridos 20 mandados de prisão e o restante foi autuado em flagrante. Segundo a Civil, pelo menos um terço dos presos na operação também é proveniente de fora do estado. Até o momento, todos os presos tiveram a prisão preventiva decretada em audiência de custódia.

As equipes apreenderam ainda 91 fuzis, 26 pistolas, um revólver, 14 artefatos explosivos, centenas de cartuchos e toneladas de drogas.

Confira a lista parcial, divulgada de manhã, com o nome de 99 mortos

- Aleilson da Cunha Luz Junior

- Alessandro Alves de Souza

- Cauãn Fernandes do Carmo Soares

- Fabiano Martins Amancio

- Juan Marciel Pinho de Souza

- Marllon de Melo Felisberto

- Carlos Henrique Castro Soares da Silva

- Brendon César da Silva Souza

- Yuri dos Santos Barreto

- Michael Douglas Rodrigues Fernandes

- Alisom Lemos Rocha

- Richard Souza dos Santos

- Maicon Thomaz Vilela da Silva

- Jonas de Azeredo Vieira

- Lucas da Silva Lima

- Michel Mendes Peçanha

- Claudinei Santos Fernandes

- Fernando Henrique dos Santos

- André Luiz Ferreira Mendes Junior

- Marcos Adriano Azevedo de Almeida

- Cleiton da Silva

- Douglas Conceição de Souza

- Maicon Pyterson da Silva

- Alexsandro Bessa dos Santos

- Danilo Ferreira do Amor Divino

- Waldemar Ribeiro Saraiva

- Wendel Francisco dos Santos

- Cleideson Silva da Cunha

- Marcio da Silva de Jesus

- Luan Carlos Marcolino de Alcântara

- Nelson Soares dos Reis Campos

- Victor Hugo Rangel de Oliveira

- Maxwel Araújo Zacarias

- Hercules Salles de Lima

- Willian Botelho de Freitas Borges

- Ronaldo Julião da Silva

- Yan dos Santos Fernandes

- Célio Guimarães Júnior

- Marcos Vinicius da Silva Lima

- Alessandro Alves Silva

- Kauã Teixeira dos Santos

- Jeanderson Bismarque Soares de Almeida

- Diego dos Santos Muniz

- Yago Ravel Rodrigues Rosário

- Edione dos Santos Dias

- Rodolfo Pantoja da Silva

- Hito José Pereira Bastos

- Felipe da Silva

- Edson de Magalhães Pinto

- Carlos Eduardo Santos Felício

- Fabio Francisco Santana Sales

- Francisco Myller Moreira da Cunha

- Luiz Eduardo da Silva Mattos

- Luiz Claudio da Silva Santos

- Francisco Nataniel Alves Gonçalves

- Luciano Ramos Silva

- Vanderley Silva Borges

- Nailson Miranda da Silva

- Luiz Carlos de Jesus Andrade

- Vitor Ednilson Martins Maia

- Leonardo Fernandes da Rocha

- Jônatas Ferreira Santos

- Anderson da Silva Severo

- Lucas Guedes Marques

- Wesley Martins e Silva

- Emerson Pereira Solidade

- Yure Carlos Mothé Sobral Palomo

- Tiago Neves Reis

- Marcos Antonio Silva Junior

- Diogo Garcez Santos Silva

- Francisco Teixeira Parente

- Rafael de Moraes Silva

- Gabriel Lemos Vasconcelos

- Wellinson de Sena dos Santos

- Cleys Bandeira da Silva

- Josigledson de Freitas Silva

- Jonatha Daniel Barros da Silva

- José Paulo Nascimento Fernandes

- Cleiton Cesar Dias Mello

- Cleiton Souza da Silva

- Ricardo Aquino dos Santos

- Adailton Bruno Schmitz da Silva

- Wellington Brito dos Santos

- Evandro da Silva Machado

- Ronald Oliveira Ricardo

- Eder Alves de Souza

- Gustavo Souza de Oliveira

- Rafael Correa da Costa

- Fabian Alves Martins

- Arlen João de Almeida

- Bruno Correa da Costa

- Kauã de Souza Rodrigues da Silva

- Jean Alex Santos Campos

- Fabricio dos Santos da Silva

- Wagner Nunes Santana

- Luan Carlos Dias Pastana

- Kleber Izaias dos Santos

- Wallace Barata Pimentel

- Adan Pablo Alves de Oliveira