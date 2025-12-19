O benefício reduz o custo do transporte para pessoas de baixa renda - Divulgação

Publicado 19/12/2025 08:12

Rio - O Bilhete Único Intermunicipal (BUI) do Rio de Janeiro aumentou de R$ 8,55 para R$ 9,40, nesta sexta-feira (19). O reajuste, de 9,44%, entrou em vigor um mês depois da decisão do governador Cláudio Castro ser publicada em edição extra do Diário Oficial, em 19 de novembro.



O benefício, implantado em 2010, reduz o custo do transporte para pessoas de baixa renda. São permitidas duas viagens por dia, com intervalo mínimo de uma hora entre elas para usuários com renda mensal comprovada de até R$ 3.205,20. O BUI é operado pelo sistema Riocard Mais e vinculado ao CPF do passageiro.

O Bilhete Único Intermunicipal é válido em barcas, metrô, trem, ônibus municipais e intermunicipais, vans intermunicipais legalizadas, BRT e VLT.



De acordo com o governo do estado, a tarifa não sofria reajustes desde 2018 e o aumento se deve ao crescimento de custos operacionais do programa e a necessidade de manter o equilíbrio orçamentário estadual.

O benefício é aceito em 20 cidades do Rio. A habilitação no BUI também dá acesso automático à tarifa social do metrô, trem, barcas e à Gratuidade Ilhéus, destinada aos moradores de Ilha Grande e Paquetá.



Mesmo com a implementação do Jaé como sistema de bilhetagem digital na cidade do Rio, os validadores da Riocard foram mantidos em ônibus, BRTs e VLTs para atender os usuários do BUI.