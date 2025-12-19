O benefício reduz o custo do transporte para pessoas de baixa rendaDivulgação
O benefício, implantado em 2010, reduz o custo do transporte para pessoas de baixa renda. São permitidas duas viagens por dia, com intervalo mínimo de uma hora entre elas para usuários com renda mensal comprovada de até R$ 3.205,20. O BUI é operado pelo sistema Riocard Mais e vinculado ao CPF do passageiro.
De acordo com o governo do estado, a tarifa não sofria reajustes desde 2018 e o aumento se deve ao crescimento de custos operacionais do programa e a necessidade de manter o equilíbrio orçamentário estadual.
Mesmo com a implementação do Jaé como sistema de bilhetagem digital na cidade do Rio, os validadores da Riocard foram mantidos em ônibus, BRTs e VLTs para atender os usuários do BUI.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.