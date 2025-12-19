Marcelo Lima dos Santos era subtenente lotado no 41º BPM (Irajá) - Reprodução

Marcelo Lima dos Santos era subtenente lotado no 41º BPM (Irajá)Reprodução

Publicado 19/12/2025 07:39

Rio - Um policial militar morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto, na noite desta quinta-feira (18), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O subtenente Marcelo Lima dos Santos, de 49 anos, teria tentado reagir à abordagem dos criminosos.

O caso ocorreu no estacionamento do Assaí Atacadista, na Rodovia Presidente Dutra. Marcelo, lotado no 41º BPM (Irajá), estava com a mulher, quando um grupo armado se aproximou e anunciou o assalto. De acordo com o depoimento da companheira, o militar chegou a tentar reagir, mas os assaltantes atiraram. O grupo fugiu logo depois.

O PM foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era casado e estava na corporação há 29 anos. Ainda não há informações sobre o enterro.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.

De acordo com levantamento do Instituto Fogo Cruzado, 65 agentes de segurança morreram baleados na Região Metropolitana do Rio esse ano. Destes, 47 eram policiais militares. Ao todo, houve 151 agentes feridos, sendo 108 PMs.

Em nota, o Assaí Atacadista informou que, tão logo tomou conhecimento do caso, a loja acionou a Polícia Militar. Nenhum cliente ficou ferido. A unidade destacou que segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.