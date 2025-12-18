O material foi recolhido pelos policiais militares - Reprodução

Publicado 18/12/2025 19:13 | Atualizado 18/12/2025 19:32

Rio - Uma carga roubada com diversos eletrodomésticos e móveis foi encontrada por policiais militares na Comunidade Nova Brasília, em Niterói. Os materiais estavam abandonados em um beco entre duas residências. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (17).

De acordo com a Polícia Militar, entre os itens encontrados estavam uma geladeira, fogão, máquinas de lavar, armário de cozinha, cama box e tapetes. Parte dos produtos ainda estava lacrada e nenhum deles possuía nota fiscal ou indicação de procedência.

Os suspeitos não foram localizados pelos policiais. O material foi recolhido e encaminhado para a 78ª DP (Niterói), onde a ocorrência foi registrada.