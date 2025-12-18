Matuzalem Pereira Carvalho, conhecido como "Coqueiro", foi preso por falsidade ideológicaDivulgação / PMERJ
Foragido da Justiça de Minas é preso em Magé
Matuzalem Pereira Carvalho, conhecido como 'Coquinho' ou 'Celular', também já havia fugido de cadeias no Rio
Caminhoneiro é resgatado após sequestro na Avenida Brasil
Carga roubada, avaliada em mais de R$ 300 mil, também foi recuperada no interior da Comunidade do Bairro 13
PF prende mais um estrangeiro por uso de documento falso em Volta Redonda
Caso é o terceiro registrado no posto de passaportes do Shopping Park Sul em menos de 48 horas
Servidor da Polícia Civil é investigado por ligação com liderança do TCP
Funcionário teria fornecido informações para facção e negociaria armas e munições
Homem desaparecido depois de carro ser levado por correnteza é servidor público em Petrópolis
Mauro de Oliveira França é concursado da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans)
Dois suspeitos de esfaquear motorista de aplicativo são presos em Botafogo
De acordo com a Polícia Militar, a dupla tentou se esconder em um prédio da região
