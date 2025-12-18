Matuzalem Pereira Carvalho, conhecido como "Coqueiro", foi preso por falsidade ideológica - Divulgação / PMERJ

Publicado 18/12/2025 11:05

Rio – Foragido da Justiça de Minas por homicídio, Matuzalem Pereira Carvalho, de 58 anos, também conhecido como “Coquinho” ou “Celular”, foi preso preventivamente em Piabetá, em Magé, Baixada Fluminense, na última terça-feira (16), por falsidade ideológica. Natural de Cataguases (MG), o homem usava outra identidade, a de Isael José Severo, vulgo “Coquinho”, de 56 anos.

A prisão, realizada com informações repassadas ao Disque Denúncia, mobilizou agentes da Subsecretaria de Inteligência da PM, da 34º BPM (Magé), da 66ª DP (Piabetá) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Minas Gerais.



Em abril de 2003, Matuzalem fugiu do Departamento do Sistema Prisional (Desipe), mas foi capturado em 2004. Já em março de 2012, recebeu o benefício de deixar a prisão temporariamente para trabalhar, no entanto, não retornou mais. Dez anos depois, foi preso Polinter, sendo condenado a 22 anos de prisão pelo crime de roubo majorado.

Após fugir novamente, assumiu o nome de Matuzalem e se envolveu com tráfico de drogas do Morro do Dendê, na Ilha do Governador.



A foto do bandido constava no site "Procurados" desde 2012, quando ele fugiu do sistema penitenciário do Rio.