Carga de temperos avaliada em aproximadamente R$ 360 mil foi encontrada na Comunidade do Bairro 13 - Divulgação / PMERJ

Publicado 18/12/2025 10:59

Rio - Um caminhoneiro que havia sido sequestrado foi resgatado por policiais militares na manhã desta quinta-feira (18), no interior da Comunidade do Bairro 13, em Barros Filho, na Zona Norte. Agentes também recuperaram uma carga de temperos e dois carros.

Segundo a PM, a vítima conduzia uma carreta com mercadoria avaliada em aproximadamente R$ 360 mil pela Avenida Brasil, perto do Viaduto Oscar Brito, em Campo Grande, na Zona Oeste, quando foi abordada por três veículos ocupados por criminosos, que a obrigaram a seguir para o interior da comunidade.

Ainda de acordo com a corporação, dois dos envolvidos entraram na cabine do caminhão, passando a controlar o deslocamento do motorista.

A Polícia Militar informou também que os agentes do 41º BPM (Irajá) localizaram a carreta abandonada com parte dos produtos furtados e dois carros na comunidade. Um desses já tinha registro de roubo na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) e dentro do outro veículo foi encontrada parte da carga roubada.

A ocorrência seguiu para a 39ª DP (Pavuna) e, posteriormente, para a Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC).