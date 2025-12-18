Carga de temperos avaliada em aproximadamente R$ 360 mil foi encontrada na Comunidade do Bairro 13Divulgação / PMERJ
Caminhoneiro é resgatado após sequestro na Avenida Brasil
Carga roubada, avaliada em mais de R$ 300 mil, também foi recuperada no interior da Comunidade do Bairro 13
Alerj aprova orçamento do Estado para 2026 e prevê déficit em R$ 18,93 bilhões
Adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), no entanto, pode reduzir o déficit
Criança dá entrada na UPA de Manguinhos com sinais de maus-tratos
Secretaria Municipal de Saúde informou que o estado de saúde é considerado grave
Homens são eletrocutados em fiação de poste público na Baixada
Concessionária orienta a população a nunca tocar na rede elétrica
PM apreende carga roubada com eletrodomésticos em Niterói
Produtos encontrados pelos policiais não tinham nota fiscal
Vídeo: PM agride idosa com coronhada de fuzil em bar na Baixada
Agente foi afastado das atividades operacionais, informou a corporação
