Caso é o terceiro registrado no posto de passaportes do Shopping Park Sul, em menos de 48 horas - Divulgação / Polícia Federal

Caso é o terceiro registrado no posto de passaportes do Shopping Park Sul, em menos de 48 horasDivulgação / Polícia Federal

Publicado 18/12/2025 10:28

O homem, de nacionalidade síria, foi abordado durante atendimento para regularização de residência no Brasil. Ele estava acompanhado da esposa, também síria, e da filha brasileira, e solicitava autorização de residência por reunião familiar.

No momento de apresentar o comprovante de residência, documento exigido no procedimento migratório, ele entregou uma fatura de telefonia móvel supostamente emitida por uma operadora. Ao analisar o documento, os policiais identificaram indícios de que o ele era falso, pois havia uma inconsistência gráfica no símbolo monetário do valor da fatura.

Suspeitando de fraude, os agentes confirmaram, junto à operadora de telefonia instalada no próprio shopping, que não havia qualquer registro da linha telefônica ou do CPF indicado no documento.

Após a consulta aos sistemas migratórios, os policiais constataram também que a fatura apresentada foi emitida antes da entrada da suposta titular no país.



O sírio, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda (DPF/VRA) pelo crime de uso de documento falso.