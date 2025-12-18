Caso é o terceiro registrado no posto de passaportes do Shopping Park Sul, em menos de 48 horasDivulgação / Polícia Federal
PF prende mais um estrangeiro por uso de documento falso em Volta Redonda
Caso é o terceiro registrado no posto de passaportes do Shopping Park Sul em menos de 48 horas
Servidor da Polícia Civil é investigado por ligação com liderança do TCP
Funcionário teria fornecido informações para facção e negociaria armas e munições
Homem desaparecido depois de carro ser levado por correnteza é servidor público em Petrópolis
Mauro de Oliveira França é concursado da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans)
Dois suspeitos de esfaquear motorista de aplicativo são presos em Botafogo
De acordo com a Polícia Militar, a dupla tentou se esconder em um prédio da região
Suspeito é baleado por PM em Vila Isabel
Homem estava assaltando um motociclista quando policiais intervieram
Comunidades de São Gonçalo amanhecem com operação contra roubo de veículos
Ação visa combater criminosos ligados ao Comando Vermelho
