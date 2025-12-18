Corregedoria-Geral da Polícia Civil cumpriu mandado contra servidor - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Corregedoria-Geral da Polícia Civil cumpriu mandado contra servidorReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 18/12/2025 09:15

Rio - Um policial civil foi alvo de um mandado de busca e apreensão, nesta quinta-feira (18), por suspeita de ligação com uma liderança do Terceiro Comando Puro (TCP). De acordo com as investigações, o servidor teria fornecido informações para a facção e negociaria armas e munições.

Equipes da Corregedoria-Geral da corporação cumpriram a ordem judicial. Segundo a Civil, uma sindicância foi instaurada para apurar as condutas do policial, sendo ele afastado de suas funções.

A ação foi realizada após investigação da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) da Polícia Civil. O agente estava de licença médica atualmente, não estando envolvido em investigações e operações. Com ele, as equipes apreenderam dispositivos eletrônicos que serão periciados e analisados.

Segundo informações do Disque Denúncia, a região ostenta a maior quantidade de armas e bocas de fumo do bairro. A facção teria uma renda mensal de mais de R$ 700 mil com o tráfico de drogas e armas. Ainda de acordo com investigações, Lacoste seria responsável pelas ordens de invasão ao Morro do Cajueiro, também em Madureira, dominado pelo Comando Vermelho.

Lacoste é considerado foragido desde setembro de 2007, quando saiu no sistema semiaberto, do Instituto Penal Plácido Sá de Carvalho, no Complexo de Gericinó, em Bangu, e não retornou mais à prisão. Ele cumpria pena de sete anos por tráfico de drogas.

As investigações seguem em andamento para esclarecer o envolvimento do servidor com o criminoso e com outros integrantes da facção.