Ação da Polícia Civil visa combater criminosos ligados ao Comando VermelhoDivulgação / Polícia Civil

Publicado 18/12/2025 08:26

Rio – A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (18), uma operação no complexo do Feijão e no Morro do Abacatão, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, contra criminosos ligados ao Comando Vermelho responsáveis por roubos de veículos na região. A iniciativa teve os objetivos de cumprir mandados de prisão, recuperar carros e buscar novas informações que possam ajudar no aprofundamento das investigações em curso.

Ao todo, 200 agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) e da 73ª DP (Neves), com uso de dois blindados e mais de 60 viaturas, apreenderam drogas, recuperaram nove veículos e prenderam três homens - sendo um por cumprimento de mandado de prisão e dois em flagrante.

Ainda de acordo com a corporação, as comunidades são ponto de partida de ladrões de veículos que atuam no município e também polo de receptação para onde são levados automóveis roubados.



"Essa investigação em São Gonçalo é recente. Esses roubos aumentaram e chamaram mais a atenção da gente há cerca de uns 20, 25 dias. Conseguimos identificar que tanto o complexo do Feijão quanto a comunidade do Abacatão eram pontos tanto de partida quanto de chegada desses veículos roubados.", detalhou o delegado Mauro Cesar, diretor da Divisão de Roubos e Furtos de Automóveis (DVRFA).

O delegado afirmou ainda que a razão para o aumento de roubos na região será esclarecida ao final das investigações.

"A gente já conseguiu identificar qual foi o motivo pelo qual os números de roubos de veículos aumentaram no município de São Gonçalo, só que nessa fase ainda não é o momento para divulgarmos isso. Em breve encerraremos essa investigação, identificaremos praticamente todos os envolvidos, prenderemos esses criminosos e, aí sim, poderemos mostrar para a população qual foi essa motivação", concluiu.

Operação Torniquete



A ação integra a Operação Torniquete , voltada ao combate ao roubo, furto e à receptação de cargas e veículos, que financiam as atividades das facções criminosas, disputas territoriais e pagamentos a familiares de faccionados detidos ou em liberdade.

Desde setembro de 2024, já são mais de 710 presos, cargas e veículos recuperados, avaliados em quase R$ 44 milhões. As ações são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em bloqueio de bens e valores.