Arma foi apreendida na açãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 18/12/2025 08:27

Rio - Um suspeito de tentativa de assalto foi baleado por um policial militar, na noite desta quarta-feira (17), em Vila Isabel, na Zona Norte.

O caso aconteceu na Praça Barão de Drumond. De acordo com a Polícia Militar, o homem estava assaltando um motociclista quando agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Pavão-Pavãozinho passaram pelo local para dar apoio à UPP Lins.

A corporação informou que os policiais intervieram e que o suspeito ameaçou usar a arma contra a equipe. Um dos PMs atirou, o baleando.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Não há informações sobre seu estado de saúde. A vítima do assalto não ficou ferida.

Os policiais apreenderam uma arma na ação. O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel).