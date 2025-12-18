Árvore caiu na região por volta das 4h45 e bloqueou a rua que dá acesso à Rodovia Presidente Dutra - Reprodução / TV Globo

Árvore caiu na região por volta das 4h45 e bloqueou a rua que dá acesso à Rodovia Presidente DutraReprodução / TV Globo

Publicado 18/12/2025 08:11

Rio - Uma árvore caiu em um trecho da Rua Alexandre Fleming, no bairro Vila Nova, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na madrugada desta quinta-feira (18).

A queda aconteceu por volta das 4h45 e bloqueou a rua, que dá acesso à Rodovia Presidente Dutra. Como alternativa, motoristas devem seguir pela Avenida Carlos Marques Rollo.

Segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, uma equipe da Limpeza Urbana, órgão da Secretaria Municipal de Serviços Delegados, já iniciou o serviço de remoção da árvore.

Apesar da situação, a CCR RioSP informou que o tráfego segue normal na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, no trecho que passa por Nova Iguaçu.

De acordo com a Light, moradores ficaram sem luz por aproximadamente uma hora, em função dos galhos que atingiram a rede elétrica. O serviço já foi concluído e o fornecimento de energia foi totalmente normalizado.