Cristiano Rodrigues Kellermann saiu do Rio Grande do Sul e veio ao Rio para tentar contato com a atriz - Reprodução

Publicado 17/12/2025 15:32

Rio - Policiais da Delegacia Antissequestro (DAS) prenderam em flagrante, na noite de terça-feira (16), Cristiano Rodrigues Kellermann, de 40 anos, por perseguir a atriz Isis Valverde por mais de 20 anos. Ele foi detido no Joá, na Zona Sudoeste.

De acordo com as investigações, Cristiano foi diversas vezes ao condomínio da vítima para tentar contato diretamente com ela e insistindo em encontrá-la. De acordo com a Polícia Civil, ele é do Rio Grande do Sul e veio ao Rio de Janeiro com o objetivo de persegui-la, permanecendo hospedado em um hotel e utilizando transporte de aplicativo.

Cristiano ainda teria contratado um detetive particular para obter dados pessoas de Isis Valverde, como endereço e telefone. Em depoimento, ele afirmou que é 'apaixonado' pela artista e relatou várias tentativas de aproximação em diferentes locais e estados, inclusive em ambiente profissional.

A atriz esteve na delegacia para relatar o medo de ser sequestrada pelo foragido. Ele, que já havia sido denunciado pelo Ministério Público do Rio, foi encaminhado à DAS e autuado pelo crime de perseguição.