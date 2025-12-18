Publicado 18/12/2025 00:00

O presidente francês Emmanuel Macron disse que a França se oporá ao acordo UE–Mercosul, reforçando as tensões entre abertura e protecionismo. Em 2025, o mundo tenta ampliar mercados e integrar economias, mas frequentemente recua quando pressões internas falam mais alto — um vai-e-volta que trava avanços e adia decisões estratégicas.

O Brasil ultrapassou os EUA e tornou-se o maior produtor de carne bovina do mundo, segundo dados do setor. O feito amplia o peso do país no comércio global de alimentos, mas também eleva o desafio de O Dia conciliar escala, sanidade e exigências ambientais num mercado cada vez mais atento à origem.