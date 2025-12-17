A obra ficará na lateral de um prédio na Rua da Lapa, em frente aos Arcos - Divulgação

Publicado 17/12/2025 19:18

Rio - Um mural gigante em homenagem a Milton Nascimento será inaugurado nesta quinta-feira (18), na Lapa, região central do Rio de Janeiro. A obra, de grandes proporções, irá ocupar a lateral de um prédio na Rua da Lapa, em frente aos Arcos.

A obra é da artista visual e grafiteira Gugie Cavalcanti, que desenvolve trabalhos de muralismo em diferentes regiões do país. Além disso, outros quatro artistas urbanos, conhecidos como Tebla, Aira oCrespo, Doog e Ricardo Coé, vindos da Zona Norte do Rio e da Baixada Fluminense, participaram da execução da obra.

"Para mim é uma honra formar essa equipe para criar uma arte gigante com o rosto do Milton Nascimento e levá-la para as ruas da Lapa, um espaço efervescente para a cultura carioca. Milton é uma das vozes mais potentes da história da música brasileira e seu legado tem uma força que atravessa gerações. Com essa obra, também convidamos o público a desacelerar, observar e, sobretudo, se ver refletido na paisagem da cidade. É uma reafirmação de que a negritude está no centro da construção cultural brasileira e merece ocupar também o centro das narrativas urbanas", afirma Gugie.



Com cerca de 300 metros quadrados, o mural retrata o cantor e compositor mineiro, referência da música popular brasileira e nome central do Clube da Esquina.



O mural foi instalado em um ponto estratégico da Lapa para que fique bem visível para quem circula pela região, principalmente no entorno dos Arcos, cartão-postal do Centro do Rio. A proposta é ocupar o espaço urbano com uma homenagem a um dos nomes mais influentes da música brasileira.

