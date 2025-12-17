A cidade imperial ficou embaixo d?águaReprodução
Segundo o Climatempo, a chuva média para o mês é de 303 mm, no entanto, o município já havia recebido, até às 11h, mais de 170 mm.
- LNCC-Geo: 1,6mm (Cemaden BR)
- Dr. Thouzet: 1,4mm (Cemaden BR)
Maiores acumulados em 24h:
- Independência2: 178,57mm (Cemaden BR)
- Vila Felipe1-Campinho: 151,4mm (Cemaden RJ)
De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve também vento muito forte, com rajadas próximas de 76 km/h em Copacabana às 9h.
"A chegada de uma frente fria um pouco mais intensa do que o comum para esta época do ano encontrou um ar muito quente e úmido aqui no estado do Rio de Janeiro, instabilizando bastante a atmosfera. Dessa forma, nuvens carregadas provocaram chuvas contínuas e intensas que resultaram nos acentuados acumulados pluviométricos registrados na Região Serrana e em outros pontos do estado", disse.
Para a quinta, a previsão é de tempo mais estável. "A chuva reduz , mas ainda acontece de modo ocasional em Petrópolis e adjacências. Ela só deve parar de fato a partir de domingo, quando o sol já volta forte com elevação das temperaturas, mas ainda há chance de chuvas intensas após o Natal", contou.
Impactos
De acordo com a Defesa Civil, as equipes já atenderam 50 ocorrências, entre deslizamentos, quedas de árvores e muros, e destelhamentos. O órgão registrou alagamentos e inundações em diversos pontos, além da retirada de veículos do Rio Palatino, no Centro da Cidade.
A região passou para estágio de atenção na parte da noite após a chuva diminuir. Equipes da Comdep já concluíram os serviços nas ruas Coronel Veiga, Washington Luiz, Avenida Imperatriz, Dr. Sá Earp, Teresa, Souza Franco e Ipiranga. Os trabalhos seguem em execução na Rua Felipe Camarão, no Retiro e no Centro Histórico.
Em relação ao transporte, algumas linhas permanecem com funcionamento parcial, são elas:
Natal Imperial
A programação do Natal Imperial desta quarta-feira (17) foi cancelada. Já o Palácio de Cristal permanece aberto para visitação pública, com ambientação sonora mecânica.
A partir desta quinta-feira (18), a programação segue normalmente, conforme divulgado. "A Prefeitura de Petrópolis reforça que a medida visa garantir a segurança do público, dos artistas e dos trabalhadores envolvidos no evento", afirmou em nota.
Rio segue em estágio 2
Por causa das condições do tempo, a capital entrou no Estágio 2 às 6h45. Esse é o segundo nível em uma escala de cinco, que indica impacto à população e sinaliza que os moradores devem ficar atentos às ocorrências, com possibilidade de agravamento.
Na Zona Oeste, foram registradas ocorrências de veículos ilhados, incluindo um ônibus com cerca de 20 passageiros, que precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros, no bairro de Campo Grande.
Também houve registros no Sul Fluminense, com queda de muro, e na Costa Verde, com quedas de árvores.
Como medida preventiva, a Defesa Civil Estadual enviou alertas para todo o estado e houve acionamento de 18 sirenes, distribuídas entre Petrópolis (que inclusive acionou o sistema cell broadcast), Duque de Caxias, Teresópolis e Mangaratiba.
Para as próximas horas, é esperado somente chuvas fracas a ocasionalmente moderadas, de forma isolada, em todo o estado.
A orientação é que a população evite áreas de risco, fique atenta aos alertas da Defesa Civil e, em caso de emergência, acione o 193.
