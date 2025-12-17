A cidade imperial ficou embaixo d?água - Reprodução

Publicado 17/12/2025 19:37 | Atualizado 17/12/2025 20:03





Segundo o Climatempo, a chuva média para o mês é de 303 mm, no entanto, o município já havia recebido, até às 11h, mais de 170 mm. Rio - A cidade de Petrópolis, na Região Serrana, recebeu 70% das chuvas esperadas para o mês inteiro de dezembro somente nesta quarta-feira (17). O temporal, que começou ainda na madrugada, provocou alagamentos, queda de árvores e deixou uma pessoa desaparecida após o carro em que ela estava ser arrastado pela correnteza.Segundo o Climatempo, a chuva média para o mês é de 303 mm, no entanto, o município já havia recebido, até às 11h, mais de 170 mm.

Maiores acumulados na última hora:



- Independência2: 2,37mm (Cemaden BR)

- LNCC-Geo: 1,6mm (Cemaden BR)

- Dr. Thouzet: 1,4mm (Cemaden BR)



Maiores acumulados em 24h:



- São Sebastião1-Vital: 178,8mm (Cemaden RJ)

- Independência2: 178,57mm (Cemaden BR)

- Vila Felipe1-Campinho: 151,4mm (Cemaden RJ)

Outros municípios que tiveram grandes volumes de água foram Angra dos Reis, na Costa Verde, com 161 mm/24h, e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com 156 mm/24h.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve também vento muito forte, com rajadas próximas de 76 km/h em Copacabana às 9h.

Ao DIA, o meteorologista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Wanderson Luiz Silva, explicou que uma frente fria ocasionou as fortes chuvas do estado.



"A chegada de uma frente fria um pouco mais intensa do que o comum para esta época do ano encontrou um ar muito quente e úmido aqui no estado do Rio de Janeiro, instabilizando bastante a atmosfera. Dessa forma, nuvens carregadas provocaram chuvas contínuas e intensas que resultaram nos acentuados acumulados pluviométricos registrados na Região Serrana e em outros pontos do estado", disse.



Para a quinta, a previsão é de tempo mais estável. "A chuva reduz , mas ainda acontece de modo ocasional em Petrópolis e adjacências. Ela só deve parar de fato a partir de domingo, quando o sol já volta forte com elevação das temperaturas, mas ainda há chance de chuvas intensas após o Natal", contou.



Impactos



De acordo com a Defesa Civil, as equipes já atenderam 50 ocorrências, entre deslizamentos, quedas de árvores e muros, e destelhamentos. O órgão registrou alagamentos e inundações em diversos pontos, além da retirada de veículos do Rio Palatino, no Centro da Cidade.

Ainda durante o temporal, seis famílias foram abrigadas em um dos pontos de apoio. Após atendimento da Secretaria de Assistência Social, elas acabaram encaminhadas para casa de parentes.



A região passou para estágio de atenção na parte da noite após a chuva diminuir. Equipes da Comdep já concluíram os serviços nas ruas Coronel Veiga, Washington Luiz, Avenida Imperatriz, Dr. Sá Earp, Teresa, Souza Franco e Ipiranga. Os trabalhos seguem em execução na Rua Felipe Camarão, no Retiro e no Centro Histórico.



Em relação ao transporte, algumas linhas permanecem com funcionamento parcial, são elas:



- Linha 149 (Roncoroni) não está atendendo a Rua Eugênio Werneck, no Morin.



- Linhas 175 (Independência/José Chaves via Alto da Serra) e 176 (Independência/José Chaves via Cel. Veiga) continuam sem atendimento na Rua José Chaves.







Natal Imperial



A programação do Natal Imperial desta quarta-feira (17) foi cancelada. Já o Palácio de Cristal permanece aberto para visitação pública, com ambientação sonora mecânica.



A partir desta quinta-feira (18), a programação segue normalmente, conforme divulgado. "A Prefeitura de Petrópolis reforça que a medida visa garantir a segurança do público, dos artistas e dos trabalhadores envolvidos no evento", afirmou em nota.



Rio segue em estágio 2



Esse é o segundo nível em uma escala de cinco, que indica impacto à população e sinaliza que os moradores devem ficar atentos às ocorrências, com possibilidade de agravamento.



Na Zona Oeste, foram registradas ocorrências de veículos ilhados, incluindo um ônibus com cerca de 20 passageiros, que precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros, no bairro de Campo Grande.



Também houve registros no Sul Fluminense, com queda de muro, e na Costa Verde, com quedas de árvores.



Como medida preventiva, a Defesa Civil Estadual enviou alertas para todo o estado e houve acionamento de 18 sirenes, distribuídas entre Petrópolis (que inclusive acionou o sistema cell broadcast), Duque de Caxias, Teresópolis e Mangaratiba.



Para as próximas horas, é esperado somente chuvas fracas a ocasionalmente moderadas, de forma isolada, em todo o estado.



A orientação é que a população evite áreas de risco, fique atenta aos alertas da Defesa Civil e, em caso de emergência, acione o 193.



Castro aciona Comitê de Chuvas

O governador Cláudio Castrou acionou o Comitê de Chuvas devido aos fortes temporais que atingem o estado do Rio de Janeiro desde a madrugada desta quarta-feira (17). Todas as secretarias ligadas à infraestrutura, assistência social, meio ambiente, além das forças de segurança, estão em alerta e à disposição dos municípios para auxiliar no caso de emergência.



"Nosso Comitê de Chuvas monitora com total atenção o estado desde as primeiras horas desta quarta-feira. Liguei para os prefeitos do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Resende, Mangaratiba, Seropédica, Rio Claro, Angra dos Reis e Duque de Caxias. Determinei que todas as secretarias estejam mobilizadas para apoiar as prefeituras em qualquer situação de emergência. Peço que a população evite deslocamentos desnecessários nos períodos de chuvas mais intensas", ressaltou o governador Cláudio Castro.