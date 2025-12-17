Equipes trabalham na limpeza das vias em Petrópolis - Divulgação

Equipes trabalham na limpeza das vias em PetrópolisDivulgação

Publicado 17/12/2025 17:19 | Atualizado 17/12/2025 19:53

Rio - O município de Petrópolis, na Região Serrana, passou a ter chuva fraca a partir da tarde desta quarta-feira (17). Com a melhora do tempo, os pontos de apoio foram desmobilizados e as aulas retornarão a normalidade na quinta (18). Apesar disso, o Corpo de Bombeiros segue nas buscas por um ocupante de um veículo levado pela enxurrada durante o temporal que atingiu a cidade na parte da manhã.

Seis famílias estiveram abrigadas em um dos pontos de apoio na parte da manhã, mas após atendimento da Secretaria de Assistência Social, foram encaminhadas para casa de parentes.



De acordo com a Defesa Civil, as equipes já atenderam 50 ocorrências, entre deslizamentos, quedas de árvores e muros, e destelhamentos. O órgão registrou alagamentos e inundações em diversos pontos, além da retirada de veículos do Rio Palatino, no Centro da Cidade.



A região passou de estágio de alerta para atenção no início da noite. As equipes da Companhia Municipal de Desenvolvimento do município (Comdep) já concluíram os serviços nas ruas Coronel Veiga, Washington Luiz, Avenida Imperatriz, Dr. Sá Earp, Teresa, Souza Franco e Ipiranga. Os trabalhos seguem em execução na Rua Felipe Camarão, no Retiro e no Centro Histórico.



A Defesa Civil segue monitorando as condições do tempo e pede que a população evite deslocamentos sem necessidade, fique atenta aos comunicados e alertas oficiais e, em caso de emergência, ligue 199.

Abastecimento de água e energia



Segundo a Águas do Imperador, algumas regiões estão com o abastecimento de água prejudicado em razão da falta de energia elétrica que impactou unidades operacionais da concessionária. A situação afeta o Retiro, nas localidades do Vale dos Esquilos, Comunidade do Neylor e Comunidade da Cocada, além de todo o Carangola.



De acordo com a Enel, cerca de 4.558 clientes (o que representa 2,61% do total) estão com problemas no fornecimento de energia.



Transporte afetado



As linhas que permanecem com operação parcial são:



- Linha 149 (Roncoroni) não está atendendo a Rua Eugênio Werneck, no Morin



- Linhas 175 (Independência/José Chaves via Alto da Serra) e 176 (Independência/José Chaves via Cel. Veiga) continuam sem atendimento na Rua José Chaves



- Linha 176 permanece parando na Rua Cacilda Becker, em frente ao acesso para a Rua Antônio da Silva Ligeiro. Já o coletivo da linha 175, da Cacilda Becker, continua seguindo direto para o Centro via Taquara/Alto da Serra.



Natal Imperial

A programação do Natal Imperial desta quarta-feira (17) foi cancelada. Já o Palácio de Cristal permanece aberto para visitação pública, com ambientação sonora mecânica.



A partir desta quinta-feira (18), a programação segue normalmente, conforme divulgado. "A Prefeitura de Petrópolis reforça que a medida visa garantir a segurança do público, dos artistas e dos trabalhadores envolvidos no evento", afirmou em nota.



Apoio do Governo do Estado



O Governo do Rio mobilizou, desde a madrugada desta quarta-feira (17), equipes e máquinas em diversas regiões para conter os efeitos das fortes chuvas que atingem o estado. Sob determinação do governador Cláudio Castro, o Comitê de Chuvas foi acionado, e secretarias como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Inea (Instituto Estadual do Ambiente) trabalham em regime emergencial em apoio aos municípios mais afetados, com resgates, desobstrução de vias e operação de bombas de drenagem na Baixada Fluminense e na Região Serrana.



"Seguimos com atenção total e dando suporte aos locais mais afetados. Estou em contato direto com todas as secretarias envolvidas nessas ações emergenciais e solicitando informações constantes para que possamos realizar ações pontuais, como já vem sendo feito. Reforço o pedido para que as pessoas permaneçam em locais seguros e evitem áreas de risco. Neste momento, o mais importante é garantir a segurança de todos. Nossas equipes estão atuando de forma incansável", reforçou o governador Cláudio Castro.



Na região de Petrópolis, o Inea também atua com cerca de 40 profissionais no túnel extravasor, além de três retroescavadeiras, seis caminhões trucados, uma escavadeira hidráulica e um caminhão prancha, garantindo apoio rápido às áreas mais atingidas. O programa Limpa Rio mantém sete frentes de trabalho na cidade e, desde o início do ano, já retirou mais de 38,4 mil metros cúbicos de sedimentos de rios e córregos.



"Acionamos todos os prefeitos e o maquinário do Governo do Estado já está trabalhando na desobstrução das áreas mais afetadas e, principalmente, na proteção da vida das pessoas. Ainda há previsão de chuvas moderadas a fortes em alguns pontos, por isso é fundamental seguir as orientações da Defesa Civil e acompanhar os alertas", destacou o secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.