Caso foi investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)Reprodução

Publicado 17/12/2025 16:58

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (17), um homem de 60 anos por abusar sexualmente das próprias sobrinhas, que tinham 12 e 15 anos à época do crime. O foragido foi detido no bairro de Icaraí, em Niterói.

As investigações apontaram que, por diversas vezes, quando as adolescentes iam visitar sua tia no bairro Caramujo e estavam sozinhas, o homem se aproveitava da relação de confiança para cometer os abusos. Após trabalho de monitoramento, agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

