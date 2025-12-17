Nas redes sociais, imagens mostram os veículos sendo "engolidos" por um rio que transbordou na altura da Rua Visconde de Souza. Em um dos vídeos é possível ver moradores desesperados pedindo para que o motorista e o carona deixem o carro vermelho.
"Desce daí, sai daí", gritam populares, enquanto o automóvel vira de lado e acaba afundando. Já uma segunda filmagem mostra um carro branco desaparecendo em meio à água.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas seguem em andamento por apenas uma pessoa desaparecida. De acordo com a Defesa Civil, os dois carros foram retirados do Rio Palatino, no Centro da Cidade.
Veja as imagens:
Vídeo mostra momento em que carro é "engolido" por rio que transbordou em Petrópolis, na Região Serrana, na manhã desta quarta-feira (17)
