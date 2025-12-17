Carro desaparece em rua alagada de Petrópolis - Reprodução/Redes sociais

Publicado 17/12/2025 21:55

Rio - O Corpo de Bombeiros segue com as buscas pelo ocupante de um dos carros levado pela correnteza durante o temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, na Região Serrana, na manhã desta quarta-feira (17). A região recebeu 70% de chuva do esperado para o mês inteiro de dezembro.

Nas redes sociais, imagens mostram os veículos sendo "engolidos" por um rio que transbordou na altura da Rua Visconde de Souza. Em um dos vídeos é possível ver moradores desesperados pedindo para que o motorista e o carona deixem o carro vermelho.

"Desce daí, sai daí", gritam populares, enquanto o automóvel vira de lado e acaba afundando. Já uma segunda filmagem mostra um carro branco desaparecendo em meio à água.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas seguem em andamento por apenas uma pessoa desaparecida. De acordo com a Defesa Civil, os dois carros foram retirados do Rio Palatino, no Centro da Cidade.

Veja as imagens: