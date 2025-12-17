Policiais federais resgataram dois pássaros - Divulgação

Publicado 17/12/2025 18:54

Rio - A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (16), uma operação contra uma organização criminosa envolvida em caça ilegal e comércio de animais silvestres em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Ao cumprirem cinco mandados de busca e apreensão, os agentes prenderam duas pessoas em flagrante por posse ilegal de armas, munições e fauna silvestre.

Durante a ação, os policiais resgataram dois pássaros (bico-de-pimenta e pixoxó) e apreenderam três espingardas de caça, munições, armadilhas de caça, quatro celulares e uma câmera de monitoramento noturno em ambiente selvagem.

As investigações apontam que as organizações criminosas capturavam ilegalmente animais como porcos-do-mato, cutias e pacas no Parque Nacional da Serra da Bocaina – uma unidade de conservação ambiental – para revendê-los a receptadores.

Além da busca por armas, acessórios de caça e animais abatidos, a operação visou apreensão de bens e documentos que comprovem a movimentação financeira e patrimonial dos investigados. Os presos foram levados à Delegacia da PF em Angra dos Reis para os procedimentos e, após pagamento de fiança, foram liberados. Eles permanecerão à disposição da Justiça.