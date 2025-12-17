Policiais federais resgataram dois pássaros Divulgação
PF prende dois em operação contra quadrilha que caça e vende animais silvestres
Agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão
PF prende dois em operação contra quadrilha que caça e vende animais silvestres
Agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão
Após temporal, Petrópolis retoma aos poucos a rotina
Equipes do Corpo de Bombeiros ainda buscam por ocupante de carro levado por enxurrada durante o temporal
Dentista é denunciada pelo MP por deixar paciente em estado grave
Segundo a acusação,Cynthia Heckert Brito realizou um procedimento indicado para a região do pescoço, em um ambiente sem estrutura hospitalar adequada
Homem é preso por abusar sexualmente das sobrinhas de 12 e 15 anos em Niterói
Foragido se aproveitava da relação de confiança com as vítimas para cometer o crime
Rio terá dias instáveis e de chuva, mas calor volta no domingo; confira a previsão
Frente fria mantém o tempo instável até sábado. No domingo, porém, a previsão é de tempo firme e temperaturas em elevação, podendo chegar a 34°C
Homem é preso por perseguir a atriz Isis Valverde por mais de 20 anos
Cristiano Rodrigues Kellermann afirmou ser ‘apaixonado’ pela artista
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.