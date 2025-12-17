O Ministério Público também exigiu a Justiça que fixe uma indenização mínima de R$ 200 mil à vítima Reprodução
Segundo a acusação, a dentista realizou uma cirurgia conhecida como platismoplastia, um procedimento indicado para a região do pescoço, em um ambiente sem estrutura hospitalar adequada. Além disso, a clínica não possuía autorização legal para realizar esse tipo de procedimento cirúrgico.
De acordo com os exames médicos, foram apontados um hematoma extenso na região operada, que comprometiam a respiração da vítima, onde pode ser comprovado que o procedimento feito por Cynthia não seguiu a técnica adequada, resultando em lesões graves e permanentes na paciente, que ficou incapacitada de exercer suas atividades habituais por mais de um mês e sofreu deformidades e sequelas funcionais definitivas.
De acordo com informações do Conselho Regional de Odontologia, Cynthia não tinha permissão vigente para executar procedimentos estéticos invasivos vedados a cirurgiões-dentistas. A Promotoria ainda destacou que a clínica não contava com anestesista, equipamentos de suporte à vida ou condições mínimas de segurança exigidas para cirurgias desse porte.
O Ministério Público também solicitou à Justiça que seja fixada uma indenização mínima de R$ 200 mil à vítima, cassação da habilitação profissional da denunciada e que os órgãos fiscais sejam acionados para investigar uma possível sonegação de impostos.
