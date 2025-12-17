Movimentação no Centro do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (17).Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
O cenário muda pouco na sexta-feira (19). O céu continua nublado e com possibilidades de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. As temperaturas permanecem estáveis, variando entre 18°C e 27°C.
No sábado (20), o tempo começa a apresentar sinais de melhora. A previsão indica céu nublado, com chance de chuva fraca durante a tarde e a noite. Os termômetros voltam a subir gradualmente, com máxima prevista de 31°C e mínima de 19°C.
O tempo volta a firmar na cidade no domingo (21). O céu deve variar entre nublado e parcialmente nublado, sem previsão de chuva. As temperaturas elevam, com máxima podendo chegar a 34°C e mínima de 18°C, marcando o retorno do calor no Rio.
