Movimentação no Centro do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (17).Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/12/2025 15:52 | Atualizado 17/12/2025 16:23

Rio - O Rio de Janeiro amanheceu cinzento nesta quarta-feira (17) após uma madrugada chuvosa em diversos pontos da cidade. Segundo o Alerta Rio, o tempo permanecerá instável nos próximos dias. A partir de quinta-feira (18) o céu se manterá nublado a encoberto com previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada ao longo do dia. As temperaturas permanecem em declínio, com máxima prevista de 25°C e mínima de 18°C.