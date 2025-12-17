Vereadora Alana Passos discursa durante a posse - Foto: Luciola Villela e Renan Olaz/CMRJ

Rio - A vereadora Alana Passos (PL) assumiu oficialmente a vaga deixada por Carlos Bolsonaro (PL) na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em sessão que marcou o encerramento dos trabalhos legislativos de 2025, nesta terça-feira (16). O ato de posse foi formalizado pelo presidente da Casa, o vereador Carlo Caiado (PSD), e publicado no Diário Oficial.

Carlos Bolsonaro, que ocupava a cadeira de vereador desde 2001, com sete mandatos consecutivos, havia renunciado ao cargo na segunda-feira (15) para se dedicar à pré-campanha ao Senado Federal por Santa Catarina.

Em seu discurso de posse, Alana Passos destacou que pretende honrar a confiança da sigla e dos eleitores, com foco em fiscalização do Executivo e iniciativas legislativas voltadas à população carioca.

“O povo está pedindo que o parlamentar realmente cobre, fiscalize e faça leis que sejam benéficas para a população. Eu quero, de fato, ser atuante, servir e honrar não só aqueles que votaram em mim, mas toda a população do Rio de Janeiro", afirmou a vereadora durante a sessão

Trajetória política

Alana Passos é formada em gestão pública e possui experiência como técnica em enfermagem. Ela já atuou como deputada estadual entre 2019 e 2023, sendo uma das parlamentares mais votadas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Em 2024, ela concorreu às eleições municipais para vereadora no Rio de Janeiro pelo PL e, por ter obtido o maior número de votos entre os candidatos do partido que não foram eleitos diretamente, tornou-se a primeira suplente de Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal.