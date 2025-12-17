Julia Benette Rodrigues, de 22 anos, foi morta a facadasReprodução / Redes sociais

Rio - O ex-namorado de Julia Benette Rodrigues, de 22 anos, foi preso pelo assassinato a facadas da jovem na noite desta terça-feira (16), no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. O crime teria sido cometido na frente das filhas da vítima. Uma das crianças, de 2 anos, também ficou ferida durante a ocorrência.
Em nota, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante por feminicídio. O caso está sendo investigado e os agentes realizaram perícia no local do assassinato.
Julia será sepultada no início da tarde desta quinta-feira (18), no Cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio.
