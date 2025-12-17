Julia Benette Rodrigues, de 22 anos, foi morta a facadasReprodução / Redes sociais
Homem é preso por matar a ex-namorada a facadas no Complexo do Chapadão
Crime foi cometido na frente das filhas da vítima. Criança de 2 anos ficou ferida durante a ocorrência
Homem é preso por matar a ex-namorada a facadas no Complexo do Chapadão
Crime foi cometido na frente das filhas da vítima. Criança de 2 anos ficou ferida durante a ocorrência
Desembargador federal preso pela PF é transferido para cadeia pública
Macário Ramos Júdice Neto estava detido na Superintendência da Polícia Federal no Rio
Petrópolis recebe 70% da chuva esperada para todo mês de dezembro
Apenas na manhã desta quarta (17), a cidade registrou mais de 170mm de volume de água
Lapa ganha mural gigante em homenagem a Milton Nascimento
Obra de 300 metros quadrados ocupará fachada de edifício próxima aos Arcos e será inaugurada nesta quinta-feira (18)
PF prende dois em operação contra quadrilha que caça e vende animais silvestres
Agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão
Após temporal, Petrópolis retoma aos poucos a rotina
Equipes do Corpo de Bombeiros ainda buscam por ocupante de carro levado por enxurrada durante o temporal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.