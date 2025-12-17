Diplomas eram enviados para diversos estados do país - Divulgação Polícia Federal

Publicado 17/12/2025 15:22

Rio - A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (17), uma operação contra uma quadrilha suspeita de vender diplomas falsos de ensino médio, cursos técnicos e faculdades em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

A Operação Side Job 2 cumpriu dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. A apuração aponta que os documentos falsificados eram comercializados para pessoas de diferentes estados do Brasil.

As investigações começaram em outubro do ano passado, após uma denúncia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio (Crea-RJ). O órgão identificou que um homem teria usado um diploma falso de Engenharia Civil para conseguir registro profissional.

Com o avanço das investigações, os policiais chegaram aos suspeitos de produzir e emitir os documentos irregulares. A partir daí, foi montada a operação deflagrada nesta quarta.

Durante as buscas, foram apreendidos celulares, um disco rígido, cerca de 20 diplomas falsos e outros documentos. Todo o material será analisado para identificar mais envolvidos e possíveis compradores dos certificados.Os investigados podem responder por organização criminosa e falsificação de documento público.