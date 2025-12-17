TH embarcou na Base Aérea do Galeão, na Zona Norte, em um avião da Polícia Federal, com objetivo de cumprir o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Antes, ele estava detido no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste.
Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), o preso poderá ser transferido do regime estadual para o federal se cumprir alguns pré-requisitos, como: desempenhar função de liderança ou participar de forma relevante em uma organização criminosa; e ser membro de quadrilha ou bando envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça.
Thiego cumprirá o RDD, que é uma sanção disciplinar aplicada a pessoas que cometem faltas graves ou que representam alto risco. As regras do regime determinam um isolamento mais severo, como: ficar em uma cela individual sem TV, rádio ou qualquer comunicação externa; banho de sol de apenas 2h por dia; visita quinzenal sem contato físico, gravada e por parlatório; e sem direito a trabalho ou estudo.
As celas de presídios federais possuem cama são de 6m² e possuem cama, sanitário, pia, chuveiro, mesa e assento. Não há tomadas elétricas e a energia do chuveiro e das lâmpadas são ativadas e desativadas em horários determinados.
Pelo regime, o ex-deputado ficará na cela pelo período máximo de dois anos, que poderá ser prorrogado caso ocorra uma nova falta grave. O RDD é aplicado a presos condenados e provisórios (que ainda não foram julgados).
A Senappen informou que TH Joias será submetido às rotinas e aos procedimentos padrão do Sistema Penitenciário Federal, aplicáveis a todas as pessoas privadas de liberdade sob esse regime.
Thiego foi preso em setembro, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, em uma operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Federal e do Ministério Público do Rio (MRPJ). Segundo as investigações, TH Joias utilizava seu mandato como deputado estadual para favorecer o crime organizado, intermediando a compra e venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones destinado a comunidades controladas pelo Comando Vermelho.
Para o MPRJ, TH usou o mandato para favorecer a organização criminosa, inclusive nomeando comparsas para cargos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj). De acordo com a denúncia, o ex-deputado intermediava diretamente o comércio de entorpecentes e de armas, pagando integrantes do CV.
