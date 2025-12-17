Ex-deputado estadual TH Joias foi preso em setembro - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 17/12/2025 12:42

TH embarcou na Base Aérea do Galeão, na Zona Norte, em um avião da Polícia Federal, com objetivo de cumprir o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Antes, ele estava detido no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste.

Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), o preso poderá ser transferido do regime estadual para o federal se cumprir alguns pré-requisitos, como: desempenhar função de liderança ou participar de forma relevante em uma organização criminosa; e ser membro de quadrilha ou bando envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça.



Thiego cumprirá o RDD, que é uma sanção disciplinar aplicada a pessoas que cometem faltas graves ou que representam alto risco. As regras do regime determinam um isolamento mais severo, como: ficar em uma cela individual sem TV, rádio ou qualquer comunicação externa; banho de sol de apenas 2h por dia; visita quinzenal sem contato físico, gravada e por parlatório; e sem direito a trabalho ou estudo.

As celas de presídios federais possuem cama são de 6m² e possuem cama, sanitário, pia, chuveiro, mesa e assento. Não há tomadas elétricas e a energia do chuveiro e das lâmpadas são ativadas e desativadas em horários determinados.

Pelo regime, o ex-deputado ficará na cela pelo período máximo de dois anos, que poderá ser prorrogado caso ocorra uma nova falta grave. O RDD é aplicado a presos condenados e provisórios (que ainda não foram julgados).

A Senappen informou que TH Joias será submetido às rotinas e aos procedimentos padrão do Sistema Penitenciário Federal, aplicáveis a todas as pessoas privadas de liberdade sob esse regime.



A ordem de transferência veio do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na mesma decisão que determinou a prisão do desembargador Macário Ramos Júdice Neto, realizada nesta terça-feira (16) , e as buscas contra Rodrigo Bacellar, presidente afastado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj).

Acusação

Thiego foi preso em setembro, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, em uma operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Federal e do Ministério Público do Rio (MRPJ). Segundo as investigações, TH Joias utilizava seu mandato como deputado estadual para favorecer o crime organizado, intermediando a compra e venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones destinado a comunidades controladas pelo Comando Vermelho.

Para o MPRJ, TH usou o mandato para favorecer a organização criminosa, inclusive nomeando comparsas para cargos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj). De acordo com a denúncia, o ex-deputado intermediava diretamente o comércio de entorpecentes e de armas, pagando integrantes do CV.