TH Joias embarcou em voo na Base Aérea do GaleãoArquivo/ Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 16/12/2025 21:09

Rio - O ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Jóias, foi transferido para um presídio federal em Brasília por volta das 18h desta terça-feira (16). Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o preso embarcou em um voo na Base Aérea do Galeão, na Zona Norte do Rio.

Prisão de ex-parlamentar

Thiego foi preso em setembro, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, em uma operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Federal e do Ministério Público do Rio (MRPJ). Segundo as investigações, TH Joias utilizava seu mandato como deputado estadual para favorecer o crime organizado, intermediando a compra e venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones destinado a comunidades controladas pelo Comando Vermelho.

Para o MPRJ, TH usou o mandato para favorecer a organização criminosa, inclusive nomeando comparsas para cargos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj). De acordo com a denúncia, o ex-deputado intermediava diretamente o comércio de entorpecentes e de armas, pagando integrantes do CV.