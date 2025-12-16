TH Joias embarcou em voo na Base Aérea do GaleãoArquivo/ Érica Martin / Agência O Dia

Rio - O ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Jóias, foi transferido para um presídio federal em Brasília por volta das 18h desta terça-feira (16). Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o preso embarcou em um voo na Base Aérea do Galeão, na Zona Norte do Rio.
Ele estava detido desde setembro na Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste da capital. A decisão de transferência aconteceu no mesmo dia da prisão do desembargador Macário Ramos Júdice Neto, relator do caso TH. A segunda fase da Operação Unha e Carne, realizada nesta terça, apura vazamentos de informações acerca da Operação Zargun, que causou a prisão de Thiego.
Prisão de ex-parlamentar
Thiego foi preso em setembro, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, em uma operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Federal e do Ministério Público do Rio (MRPJ). Segundo as investigações, TH Joias utilizava seu mandato como deputado estadual para favorecer o crime organizado, intermediando a compra e venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones destinado a comunidades controladas pelo Comando Vermelho.
Para o MPRJ, TH usou o mandato para favorecer a organização criminosa, inclusive nomeando comparsas para cargos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj). De acordo com a denúncia, o ex-deputado intermediava diretamente o comércio de entorpecentes e de armas, pagando integrantes do CV.
