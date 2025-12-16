TH Joias embarcou em voo na Base Aérea do GaleãoArquivo/ Érica Martin / Agência O Dia
TH Joias deixa Rio e é transferido para presídio federal em Brasília
Thiego Raimundo dos Santos Silva embarcou em um voo na Base Aérea do Galeão
VLT Carioca terá intervalos especiais em ponto facultativo nesta quarta-feira
Linhas 1, 3 e 4 vão operar com trens mais frequentes até as 14h e circularão a cada 12 minutos no restante do dia
Rio sediará evento do Globo de Ouro com homenagens a brasileiros
Golden Globes Tribute Awards está previsto para março de 2026
Covardia: homem é preso por usar moto para passar por cima de cãozinho intencionalmente
Com sarcasmo, ele disse sorrindo a policiais que reduziu a velocidade antes de atingir o animal
Governo do RJ deverá adotar medidas para proteger acervo no antigo IML, determina Justiça
Documentos reúnem registros da Polícia Civil das décadas de 1930 a 1960 e materiais do período da ditadura militar
Clínica da família na Praça Seca é invadida e saqueada por criminosos
Unidade de saúde teve portas, TV e equipamentos furtados e ficou sem funcionar nesta terça
