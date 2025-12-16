Criminosos furtaram diversos materiais e vandalizaram a unidade de saúde - Reprodução

Publicado 16/12/2025 19:05

Rio - A Clínica da Família Gerson Bergher foi invadida e saqueada por criminosos na madrugada desta terça-feira (16), na Praça Seca, Zona Oeste. A unidade de saúde fica na Rua Cândido Benício, bem ao lado da 28ª Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, quatro homens participaram do crime. Dois deles entraram na clínica, enquanto os outros permaneceram do lado de fora recolhendo o material furtado. Foram levados três portas de alumínio, uma televisão de 40 polegadas, uma bomba d’água e torneiras. Além do furto, diversos espaços da unidade foram vandalizados.



A unidade não conseguiu funcionou na manhã desta terça-feira. A gerência registrou boletim de ocorrência, e a clínica passou por perícia. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela 28ª DP (Praça Seca).



"A Clínica da Família Gerson Bergher, na Rua Cândido Benicio, 835, ao lado da 28ª Delegacia de Polícia Civil (Rua Cândido Benicio, 727), foi invadida e saqueada na madrugada desta terça-feira (16). Quatro homens participaram da ação, dois dentro da unidade e dois do lado de fora, recolhendo o produto do roubo. (...) A Secretaria Municipal de Saúde repudia o ocorrido e pede celeridade na investigação, para que episódios como este não se repitam", informa a nota.