Vídeo mostra homem desviando o traçado da moto de propósito para atropelar o cãozinho - Reprodução

Publicado 16/12/2025 19:48 | Atualizado 16/12/2025 22:01

Rio – Um homem, identificado como Acir Ouverney, foi detido no distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, na Região Serrana, por passar por cima de um cachorro intencionalmente, usando uma motocicleta, e não prestar socorro. O caso aconteceu nesta segunda-feira (15), horas antes da prisão.

Acir Ouverney foi conduzido à sede da 151ª DP Reprodução

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o homem acessando uma rua, onde está o cãozinho, e desviando o traçado da moto de propósito para atingir o animal, que sai assustado e mancando, enquanto ele vai embora.

Segundo a Polícia Civil, agentes da 151ª DP (Nova Friburgo) usaram dados e características da moto para localizar Acir. Com sarcasmo, ele chegou a afirmar, sorrindo, que se preocupou em reduzir a velocidade antes de atropelar o cachorro. Ao ser informado pelos policiais que o delito que havia cometido é inafiançável, no entanto, começou a resistir à abordagem, o que demandou a participação de uma equipe do 11º BPM (Nova Friburgo) para detê-lo.

Já na sede da 151ª DP, Acir Ouverney recebeu voz de prisão e foi autuado pelos crimes de maus-tratos a animais e resistência contra a administração pública.