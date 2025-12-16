Assalto ocorreu na estação de metrô do Largo do Machado, na Zona Sul - Divulgação

Publicado 16/12/2025 21:58

Rio – Um criminoso assaltou três passageiros do metrô, no interior de um vagão de uma composição que estava parada na estação do Largo do Machado, na Zona Sul, e seguia no sentido Jardim Oceânico, na noite desta terça-feira (16).

O MetrôRio informou que a equipe de segurança do serviço ferroviário foi acionada pelas vítimas, mas não chegou a tempo de localizar o assaltante, que já havia deixado a estação. Não há informações sobre quais pertences ele roubou e que tipo de arma usava.

A concessionária acrescentou que prestou apoio às vítimas, conduzindo-as à delegacia para registro da ocorrência, e se colocou à disposição para colaborar com as investigações.

A Polícia Militar informou que não foi acionada.