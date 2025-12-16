Ponto facultativo foi decretado para esta quarta - Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

Ponto facultativo foi decretado para esta quartaMarcelo Piu/Prefeitura do Rio

Publicado 16/12/2025 20:26

Rio- O VLT Carioca vai operar com intervalos especiais nesta quarta-feira (17), por causa do ponto facultativo decretado após o meio-dia. O decreto foi feito pelo prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro em razão dos jogos decisivos envolvendo dois times cariocas no mesmo dia, Flamengo e Vasco.



De acordo com a concessionária, das 6h às 14h, as composições das linhas 1, 3 e 4 vão circular com intervalos médios de sete minutos. A partir das 14h, o tempo de espera entre os trens passa a ser de cerca de 12 minutos, padrão que será mantido até o fim da operação. A linha 2 não sofrerá alterações e seguirá com os intervalos habituais, que podem chegar a até uma hora.

O Flamengo enfrenta o PSG na final da Copa Intercontinental, às 14h (de Brasília). Já o Vasco jogará a primeira partida da decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians, às 21h30.



