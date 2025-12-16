O homem foi preso na Avenida Hernani Cardoso, em Madureira - Reprodução

O homem foi preso na Avenida Hernani Cardoso, em MadureiraReprodução

Publicado 16/12/2025 18:57

Rio – Um homem de 46 anos foi preso, segunda-feira (15), em Madureira, na Zona Norte, por estuprar o filho adotivo do namorado, à época, com 12 anos. O pai da vítima, que participou do crime, também está detido, preventivamente.

De acordo com investigações da 24ª DP (Piedade), a exploração sexual aconteceu entre setembro de 2023 e julho de 2025, período no qual o pai convidava outros homens para abusar do garoto e registrava os atos por meio de câmeras instaladas no local.

Graças a essas imagens, os agentes identificaram o ex-namorado do pai da vítima e o localizaram na Avenida Hernani Cardoso. O homem não ofereceu resistência e, já na sede da distrital, admitiu participação no crime. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.

Outros dois acusados que também aparecem nas filmagens também já haviam sido detidos.