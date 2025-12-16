Agentes da 81ª DP participaram da ação - Divulgação/PCERJ

Publicado 16/12/2025 22:55 | Atualizado 16/12/2025 23:00

Rio – Uma clínica estética foi interditada, na tarde desta terça-feira (16), em Niterói, Região Metropolitana, por oferecer clandestinamente o serviço de bronzeamento artificial. A ação, realizada em parceria entre a 81ª DP (Itaipu) e a Vigilância Sanitária e a Guarda Municipal, resultou ainda na prisão de uma funcionária. A identificação dela não foi divulgada.

Durante a fiscalização, as equipes constataram o uso de produtos cosméticos vencidos e de uma câmara de bronzeamento artificial com lâmpadas de radiação ultravioleta, cujo uso é proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A funcionária foi detida em flagrante enquanto operava o aparelho para realizar o procedimento em uma cliente. Ela foi autuada por crime contra as relações de consumo.

O empreendimento, que também não contava com alvará de funcionamento e licença sanitária municipal, permaneceu fechado.