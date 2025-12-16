Globo de Ouro terá evento no Rio com homenagens a brasileiros em 2026 - Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2025 20:20 | Atualizado 16/12/2025 22:06

Rio - A Prefeitura do Rio vai anunciar nesta quarta-feira (17) a realização de um evento em parceria com o Globo de Ouro, batizado de Golden Globes Tribute Awards. Marcado para março de 2026, será a primeira vez na história da premiação que uma cerimônia oficial acontecerá no país.

A ideia, de acordo com a organização do evento, é homenagear artistas e criadores da televisão e do cinema brasileiro com impacto internacional. Uma coletiva de imprensa vai ocorrer na Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM), na Zona Sul, para detalhar o evento, que anualmente premia os melhores profissionais do cinema e televisão no mundo e é concedido pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA).

Neste ano, Fernanda Torres conquistou a estatueta de Melhor Atriz em Filme de Drama por sua atuação como Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui". A expectativa é de que Wagner Moura seja indicado à mesma premiação na categoria Melhor Ator pelo trabalho como protagonista no longa-metragem "O Agente Secreto".